Palermo, scoperto palazzo collegato abusivamente alla rete elettrica

I carabinieri hanno scoperto una palazzina, in via Alcide De Gasperi a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, collegata abusivamente alla linea elettrica. I militari, dopo gli accertamenti svolti assieme ai tecnici dell'Enel, hanno fermato 5 persone . Da quanto emerso durante le indagini, la palazzina, composta da tre appartamenti, sarebbe stata collegata alla linea elettrica attraverso un impianto parallelo in grado di bypassare il contatore. Il Tribunale di Termini Imerese ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per G.C. nato a Belmonte Mezzagno, 70 anni; M.C.M. nata a Belmonte Mezzagno, 66 anni; A. P. nato a Belmonte Mezzagno, 50 anni; D. C. nata a Palermo, 45 anni e G. C. nato a Palermo, 27 anni.