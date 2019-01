Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Si allontana il ciclone mediterraneo. Residui rovesci sulla Sicilia settentrionale, nevosi fino a quote collinari, e sulla bassa Calabria tirrenica; ancora qualche addensamento ma in rapido dissolvimento sulle zone interne campane; sui rimanenti settori schiarite sempre più ampie. Temperature in ripresa nei valori massimi sulle aree peninsulari. Venti settentrionali in lenta attenuazione. Mari molto mossi od agitati.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Le previsioni a Ragusa

A Ragusa nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,5 µg/m³.