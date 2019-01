Acireale, rissa tra detenuti: ferito un agente di polizia

Un agente della polizia penitenziaria ha riportato una lesione a una mano, giudicata guaribile in 30 giorni, mentre tentava di separare due detenuti che si stavano picchiando nell'istituto per minorenni di Acireale. A renderlo noto è il segretario nazionale per la Sicilia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, Lillo Navarra. Il segretario generale del Sappe Donato Capece ha commentato la vicenda giudicando la condotta dei due detenuti "un evento irresponsabile e gravissimo. Cosa ci stanno a fare - si chiede Capece - i maggiorenni nelle carceri per minorenni, a insegnare loro il crimine? Al poliziotto ferito va tutta la nostra vicinanza e solidarietà ma il sistema delle carceri non regge più, è farraginoso".