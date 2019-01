Catania, lezioni al gelo: proteste in un liceo

La temperatura nelle aule è di 7°C ma le lezioni non sono state sospese: quindi, chi non va a scuola viene considerato assente ingiustificato. La situazione, causata dal malfunzionamento degli impianti di riscaldamento dell’istituto scolastico, ha provocato le proteste di genitori e studenti del liceo Turrisi Colonna di Catania, tanto che nella scuola è in atto uno scontro tra vertici dell'istituto e i genitori dei ragazzi.

Le parole della dirigente scolastica

La dirigente scolastica ha annunciato che "le lezioni si svolgeranno anche in assenza in aula" degli studenti e che gli insegnanti "non daranno la possibilità di recuperare valutazioni sia scritte che orali". Alcuni genitori, con una mail di posta certificata, hanno contestato la decisione della preside sottolineando che "i nostri figli sono all'addiaccio" e che non vogliono essere "partecipi solo delle punizioni arbitrarie e scorrette della dirigenza della scuola".