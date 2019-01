La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un ciclone mediterraneo determina spiccate condizioni di maltempo sulle regioni meridionali con piogge e rovesci intermittenti. La neve cadrà fino a quote collinari in Sicilia e in Campania, più in alto in Calabria. Venti forti o molto forti a rotazione ciclonica con mari agitati e possibili burrasche o mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni a Catania

A Catania nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

Le previsioni a Trapani

A Trapani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 14.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare agitato.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,7 µg/m³.