La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio , sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI METEO IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Pressione in calo per l'approssimarsi di un impulso di aria fredda in quota che porterà nuovi acquazzoni e temporali, ma anche nevicate in montagna fino i 500-600m nella notte sulla Campania, i 700-900m tra Calabria e Sicilia. Temperature in diminuzione, venti tesi da OSO con mari fino a molto mossi

Le previsioni a Catania

A Catania giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, ma nella notte si attendono precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio, in attenuazione in serata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,7 µg/m³.