La situazione meteo in città

A Palermo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

La circolazione di bassa pressione è sul Tirreno centrale e si muove verso levante. Essa determina condizioni di diffusa instabilità con rovesci e temporali, specie sulle aree tirreniche dove non sono da escludersi anche delle isolate grandinate. Più asciutto e parzialmente soleggiato sui settori ionici. temperature in diminuzione con quota neve in calo fin verso i 700/900m entro sera. Venti meridionali anche moderati, rotazione a OSO nella seconda parte del giorno e tendenti a rinforzare. Mari molto mossi.

Le previsioni a Catania

A Catania nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,8 µg/m³.