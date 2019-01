Palermo, scoperta piantagione di marijuana in un appartamento

I carabinieri hanno fermato Angelo Ragusa, 40 anni, accusato di coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica. In casa in via Antonello da Messina a Palermo, al piano terra di un palazzo i militari hanno trovato una serra artigianale con 20 piante di marijuana, tutte dell'altezza di circa un metro e mezzo, un sacchetto con 300 grammi della stessa sostanza già pronta per la vendita e 20 rami messi ad essiccare. La piantagione completa di lampade, impianti di condizionamento e materiale fertilizzante era allacciata abusivamente alla rete pubblica, così come confermato dal personale della società Enel. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora con permanenza notturna in casa.