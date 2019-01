Palermo, clochard trovato morto su una panchina

Un clochard è stato trovato morto, questa mattina, su una panchina a Palermo. La vittima è Abboudi Abdelghni, 65enne nato in Marocco, conosciuto nella zona col nome di Carmelo. Il ritrovamento è avvenuto in piazza Alcide De Gasperi. A dare l’allarme è stata una donna. Secondo il medico legale è morto per cause naturali.

Clochard ricoverato per alcuni giorni

La salma è stata affidata alla polizia mortuaria del comune di Palermo. Il clochard era stato ricoverato per alcuni giorni a Villa Sofia, da cui era stato dimesso, ha fatto sapere il Comune. Gli operatori delle associazioni che svolgono i servizi comunali di assistenza notturna ai senza dimora, che già lo conoscevano, da giovedì sera lo stavano cercando per convincerlo ad accettare di essere accompagnato in uno dei dormitori perché sapevano dei problemi di salute. In passato aveva sempre rifiutato l'assistenza, accettando solo di ricevere coperte e cibo caldo in strada.

