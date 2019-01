Circonvenzione di incapace a 80enne nel Siracusano: indagate due donne

Due donne di Augusta, in provincia di Siracusa, sono indagate per circonvenzione di persone incapaci. A una di loro è contestata anche una tentata estorsione. Alle due donne, 61 e 49 anni, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini, emesso dalla procura di Siracusa. Secondo quanto è emerso dall'inchiesta degli agenti del commissariato, coordinata dal dirigente Giancarlo Consoli e iniziata sei mesi prima, le due donne, da maggio a luglio 2018, avrebbero estorto a una 80enne circa 12 mila euro. Con la scusa di accudirla, anche se non erano pagate come badanti, sarebbero riuscite a farsi fare dei bonifici e le avrebbero sottratto, secondo l'accusa, soldi in contanti.