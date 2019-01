Modica, resta ai domiciliari il medico accusato di truffa

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il dirigente medico, Carmelo Aprile, arrestato martedì dai carabinieri di Modica per truffa pluriaggravata nei confronti dello Stato, abuso d'ufficio e peculato pluriaggravato. Davanti al Gip del Tribunale di Ragusa Claudio Maggioni, durante l'interrogatorio di garanzia, il professionista, difeso dall'avvocato Bartolo Iacono, ha deciso di non parlare. Il dirigente medico resta ai domiciliari. Secondo le indagini dei carabinieri Aprile, noto gastroentrologo, avrebbe svolto visite ed esami appropriandosi delle strumentazioni della struttura sanitaria facendo pagare ai pazienti l'esame, mentre, l'abuso d'ufficio riguarda invece l'attività praticata con strumenti e locali dell'Asp in favore di pazienti amici cui non avrebbe fatto pagare il ticket sulle prestazioni. La truffa è ai danni dello Stato, per la tipologia e la natura stessa della propria attività, reiterata all'interno dell'ospedale con visite e prestazioni rese a pazienti costretti a pagare in nero e in contanti prezzi che lo stesso medico fissava a piacimento e in violazione delle procedure di fissazione degli appuntamenti e delle liste d'attesa.