Meteo a Palermo: le previsioni di oggi venerdì 18 gennaio

La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Una circolazione di bassa pressione presente sui bacini meridionali penalizza soprattutto la Campania con una giornata caratterizzata da piogge sparse. Maggiore variabilità su Sicilia e Calabria con precipitazioni più sporadiche e limitate ad Agrigentino, Siracusano e alto Cosentino. Temperature stabili o in lieve aumento. Venti tesi meridionali. Mari molto mossi, localmente agitati i bacini più occidentali.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Enna

A Enna nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,8 µg/m³.