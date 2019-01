Palermo, tigre di un circo sequestrata dai carabinieri

I carabinieri forestali hanno sequestrato una tigre impiegata in un circo stabilitosi in zona Brancaccio a Palermo i primi di dicembre 2018. Nel corso dei controlli i militari hanno scoperto che il microchip dell'animale apparteneva in realtà a un'altra tigre, morta tre anni fa. Le indagini sono in corso. La tigre per il momento si trova ancora nel circo, ma nei prossimi giorni verrà trasferita in un centro dell’Emilia Romagna da una società specializzata.