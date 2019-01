Un morto e tre feriti a Comitini in incidente su Agrigento-Palermo

Un morto e tre feriti è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lungo la statale 189 Agrigento-Palermo, in territorio di Comitini in provincia di Agrigento. La vittima è Vito Mangiapane, 64 anni, di Cammarata. Era alla guida di una Peugeot 206 che, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro una Mercedes che viaggiava verso Palermo. Dopo il primo scontro, il conducente di una terza vettura, un'altra Mercedes che viaggiava verso Agrigento, per evitare l'incidente ha sterzato all'improvviso ed è uscito fuori strada. Sono in corso gli accertamenti della polizia Stradale di Lercara Friddi, provincia di Agrigento, per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

I feriti sono ricoverati all’ospedale ‘San Giovanni di Dio’

Le quattro persone coinvolte sono state portate, con tre diverse ambulanze del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, dove Vito Mangiapane è morto. Gli altri tre feriti sono la sorella della vittima e i conducenti delle due Mercedes, G. Q., 55enne di Caltavuturo, e M.A.M., 53enne di Agrigento. I tre sono stati ricoverati all'ospedale ‘San Giovanni di Dio’. Nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.