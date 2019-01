Catania, incendio in una casa: morta carbonizzata una donna

A Catania è divampato un incendio in un appartamento al piano terra in via Zuccarello, nello storico rione San Cristoforo. I pompieri sono intervenuti per spegnere l'incendio e una volta domate le fiamme, hanno trovato il cadavere di una donna, non ancora identificata.

Le cause dell'incendio

Da quanto trapela, l'incendio nell'appartamento potrebbe essere stato causato dal corto circuito di una stufetta elettrica: la donna avrebbe cercato rifugio nel bagno, inalando però i fumi. La polizia, intervenuta sul posto, sta indagando.