Palermo, scoperta piantagione di marijuana nei sotterranei della città

Una piantagione di marijuana nascosta in un cunicolo sotterraneo del quartiere Zen 2 di Palermo è stata scoperta dai carabinieri nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 gennaio. In tutto, i militari hanno trovato 151 piante di marijuana, la coltivazione era fornita di un impianto di areazione composto da un sistema di ventole per il ricambio dell'aria, diverse lampade alogene in alluminio, complete di paraluce, essenziali per il riscaldamento. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per consentire ai militari di raggiungere la stanza sotterranea dove era stata allestita la piantagione. I tecnici, invece, dell'Enel hanno confermato che l'impianto allestito per la coltivazione della marijuana era alimentato grazie ad un allacciamento abusivo alla rete elettrica. Sono ancora in corso le indagini per risalire ai responsabili.