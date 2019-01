Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia.

La situazione nel resto della Sicilia

Graduale attenuazione del flusso di aria fredda ma con ancora un po' di instabilità al mattino sulla Sicilia settentrionale dove saranno possibili degli ultimi piovaschi e delle nevicate in montagna fino a 500m-700m. Per Campania e Calabria bel tempo con sole prevalente eccetto per una variabilità su Matese e Sannio e transito di nubi alte in Calabria nella prima parte del giorno. Temperature in lieve e contenuto aumento tra Campania e Calabria, stazionarie in Sicilia. Venti settentrionali con mari mossi.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, sono previsti due mm di pioggia.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,1 µg/m³.