Catania, mezzo chilo di marijuana in casa: due arresti

A Catania i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, Paolo Gangi già ai domiciliari, e un uomo di 32 anni, Pietro Crisafulli. Entrambi sono accusati di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. Nella loro abitazione i militari hanno trovato e sequestrato circa mezzo chilo di marijuana, in parte già suddivisa in dosi. Gli arrestati, ammessi al giudizio per direttissima, sono ai domiciliari così come disposto dal giudice.

Vende marijuana a minorenni: un arresto

Inoltre, un uomo di 53 anni, Domenico Florio, è stato arrestato da carabinieri a Gravina di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato bloccato davanti la sua abitazione, dopo che aveva venduto dosi di droga a dei minorenni. Sequestrati dai militari 20 grammi di marijuana e 30 euro ritenuti provento dello spaccio.