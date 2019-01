Criminalità, polizia sequestra 1,4 milioni di beni a Catania

La polizia a Catania ha sequestrato beni stimati in 1,4 milioni di euro a Massimiliano Giuseppe Leonardi, di 47 anni, indicato come "orbitante nell'area di influenza della cosca Cappello- Bonaccorsi". Oltre a circa 200mila euro, sia in contanti, sia depositati in diverse banche, sono stati sequestrati due beni immobili, sei veicoli e la totalità dei beni aziendali e strumentali dell'impresa individuale denominata "Bar tabacchi Alexander". Leonardi ha precedenti per furti e rapine a banche. Recentemente è stato anche indagato per estorsione usura aggravata dall'avere favorito il clan Cappello-Bonaccorsi.