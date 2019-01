Eruzione Stromboli, abitanti di Ginostra preoccupati per il porto

L'eruzione dello Stromboli sta suscitando preoccupazione tra i 40 abitanti di Ginostra, la frazione dell’isola delle Eolie raggiungibile dal mare. Il timore è dovuto alle precarie condizioni in cui versa il porticciolo, unico collegamento in grado di garantire l'evacuazione. I consiglieri comunali Annarita Gugliotta e Francesco Rizzo si sono rivolti al prefetto Carmela Librizi, facendosi portavoce delle istanze dei residenti.

La lettera al prefetto

"Le recenti mareggiate hanno ulteriormente danneggiato la struttura portuale”, scrivono in una lettera i due consiglieri comunali. “Vanno ripristinate le luci di segnalazione insistenti sul pontile di Ginostra, lato attracco aliscafi. Per gli abitanti di Ginostra è fondamentale poter usufruire di un porto con funzionalità ottimale anche in considerazione dell'avviso di pre-allerta emanato dalla Protezione civile per lo Stromboli. È l'unica possibile via di fuga in caso di evacuazione".