Saldi, la guardia di finanza scopre irregolarità a Messina

La guardia di finanza, durante una serie di controlli, ha scoperto a Messina alcune irregolarità compiute da diversi commercianti in occasione dei saldi del periodo invernale, che in Sicilia sono iniziati il 2 gennaio e proseguiranno fino al 15 marzo. I finanzieri hanno scoperto che alcune attività commerciali hanno anticipato i saldi rispetto al periodo consentito, a danno della concorrenza, mentre altre non hanno esposto correttamente i prezzi, al fine di trarre in inganno la clientela. I commercianti che hanno anticipato i saldi rispetto alla data prevista del 2 gennaio, violando le norme a tutela della leale concorrenza fra le imprese, rischiano ora pesanti sanzioni, da 1.300 euro a 4.000 euro. Saldi 2019, quando iniziano gli sconti invernali città per città