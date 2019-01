Eolie da due giorni isolate, persone attendono a Milazzo

Imperversa il maltempo in Sicilia. Da due giorni le Eolie sono isolate. Aliscafi e traghetti continuano a essere bloccati nei porti per il mare molto mosso (6-7) per raffiche di vento da ovest che per tutta la notte hanno anche raggiunto i 50 chilometri orari. La nave cisterna Attilio Ievoli della Marnavi da Napoli ha sfidato il mare in tempesta e ha trasportato 5450 tonnellate di acqua: a Lipari ne ha scaricate 1800.

L'attesa a Milazzo

A Milazzo un centinaio di persone è bloccato. La situazione più critica si registra nelle isole minori, Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi: dall'inizio dell'anno sono quasi sempre rimaste prive di collegamenti marittimi.