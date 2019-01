Agrigento, coniugi rubano l'acqua dalla rete pubblica: arrestati

Avevano allacciato abusivamente la loro abitazione alla rete idrica pubblica in modo da rifornirsi gratuitamente dell’acqua. Due coniugi di Agrigento sono stati per questo arrestati dai carabinieri. La scoperta è stata fatta nel rione Villaseta della città siciliana. L’uomo e la donna, entrambi quarantenni, sono accusati di furto aggravato. L’autorità giudiziaria ha disposto per marito e moglie gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. A scoprire l’allaccio abusivo sono stati gli uomini dell’Arma durante una serie di controlli disposti proprio per reprimere il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica e elettrica.