La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Al mattino inizialmente soleggiato, ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità; nel primo pomeriggio prime piogge sulla Campania tirrenica. Entro sera rovesci su Cosentino, Campania, Sicilia meridionale e Trapanese. Torna la neve sui rilievi sopra i 1000m, localmente a quote più basse inizialmente. Temperature in rialzo. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali. Mari mossi, molto mosso lo Ionio.

Le previsioni a Catania

A Catania giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,4 µg/m³.