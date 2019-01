La situazione meteo in città

A Palermo giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Un nucleo d'aria relativamente fredda in scorrimento verso lo Ionio interessa marginalmente le nostre regioni meridionali, apportando deboli condizioni di instabilità atmosferica; previste nubi e qualche breve precipitazione su Appennino campano, Sila Greca e Sicilia settentrionale, anche a carattere nevoso dai 700-800 m di quota. Temperature in calo. Venti tesi settentrionali. Mari mossi, anche molto mosso lo Ionio.



Le previsioni a Messina

A Messina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Enna

A Enna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,2 µg/m³.