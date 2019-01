Incendio in casa per una stufa, 99enne muore nel Siracusano

In una palazzina nel centro di Villasmundo, in provincia di Siracusa, un uomo di 99 anni, Angelo Scuderi, è morto carbonizzato nella sua abitazione al primo piano. Nell'appartamento è divampato un incendio intorno alle 8 di questa mattina. L'anziano stava riposando ancora in camera da letto.

Le cause del rogo

A causare il rogo molto probabilmente è stata la piccola stufa che il 99enne si accendeva per riscaldarsi durante la notte. Inutili i tentativi di salvarlo da parte del figlio e della nuora che abitano nell'appartamento adiacente. La coppia è rimasta intossicata per le inalazioni del fumo ed è stata ricoverata in ospedale in osservazione.