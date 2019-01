La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni che, in serata, assumeranno carattere nevoso, sono previsti 16mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione nel resto della Sicilia

Venti gelidi dalla Russia interessano le nostre regioni determinando un tempo instabile su Sicilia, Calabria e Campania con fenomeni sparsi, anche temporaleschi tra Ionio e tirreno meridionale. Possibilità di neve a quote molto basse, a tratti anche sulla costa sull'alto Ionio cosentino, mista sullo Stretto la sera. Fino in pianura sulle interne campane ma con fiocchi non esclusi anche a Napoli e Salerno. Temperature in sensibile diminuzione, venti forti di Tramontana. Mari molto mossi.



Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con pioggia mista a neve in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio associate a deboli nevicate in serata, è previsto un centimetro di neve. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: neve.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,5 µg/m³.