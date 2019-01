Siracusa, droga a casa: arrestati padre e figlio minorenne

A Rosolini, in provincia di Siracusa, sono stati arrestati un uomo di 48 anni e il figlio di 17. I carabinieri li hanno fermati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato un chilo di hashish diviso in 10 panetti. Il padre si trova nel carcere di contrada Cavadonna a Siracusa, mentre il figlio nel centro di prima accoglienza per minori a Catania.