La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, in intensificazione serale, sono previsti 15.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La situazione nel resto della Sicilia

Venti freddi dall'Artico raggiungono le nostre regioni determinando un peggioramento, inizialmente discreto, ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata con qualche debole fenomeno su ovest Sicilia. Fenomeni in intensificazione entro sera con rovesci e qualche temporale sulle zone tirreniche. Temperature in diminuzione, sensibile dalla sera. venti in rinforzo di Grecale e Tamontana. Mari fino a molto mosso lo Ionio

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,3 µg/m³.