Capodanno a Palermo: auto danneggiate e proiettili vaganti

Proiettili vaganti ritrovati in alcuni appartamenti e auto danneggiate dai botti di Capodanno a Palermo. Un grosso petardo ha mandato in frantumi il parabrezza e il cruscotto di una Renault Clio posteggiata in via Mariano Campo, mentre una Ford Focus parcheggiata in via Olio di Lino è stata danneggiata da un petardo esploso dopo essere stato inserito tra il parabrezza e il cofano anteriore. Due proiettili vaganti sono stati ritrovati a Brancaccio, in un appartamento in via Giovanni Corrao, e a Borgo Nuovo. In nessuno dei due casi ci sono stati feriti. Botti Capodanno: 216 feriti, di cui 44 ricoverati. Gravi 13 persone