Etna, escursionista disperso: salvato dal Soccorso Alpino

Aveva deciso di passare la notte sull'Etna, ma non è più riuscito a trovare la strada per tornare. L'uomo è stato salvato dai finanzieri del Soccorso Alpino di Nicolosi, con l'ausilio di un elicottero che lo hanno trovato sull'Etna a quota 1960. L'escursionista nelle prime ore della mattina di domenica 30 dicembre si è avviato verso la propria auto, ma non è riuscito a trovare il giusto sentiero, dopo aver vagato per qualche ora, spaventato e colto dal freddo ha deciso, alle 5.45 circa, di chiamare i soccorsi. Le ricerche, che si sono protratte per circa due ore, si sono concluse con il ritrovamento del disperso all'interno del demanio Filiciusa Milia nei pressi del Rifugio San Gualberto, nel territorio del comune di Biancavilla, in provincia di Catania.

Salvati anche gli Scout nel Palermitano

Un gruppo di 38 Scout, invece, si era smarrito sabato 29 dicembre nel Palermitano, nel bosco della Moarda che sovrasta la zona di Altofonte. Sono state avviate le ricerche inviando personale dei distaccamenti forestali di Piana degli Albanesi e di Palermo-Villagrazia. In serata i forestali hanno individuato il gruppo di ragazzi che, stanchi e infreddoliti, sono stati riportati al campo base.