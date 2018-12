Palermo, 120 chili di articoli pirotecnici in casa: arrestato 42enne

Oltre 73.000 articoli pirotecnici, per un totale di 120 chili, sono stati trovati dai carabinieri nell'abitazione di un uomo di 42 anni, nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di esplosivi e sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il materiale rinvenuto comprende batterie, fontane e piccoli petardi, tra cui anche 49 petardi cilindrici, 400 cartucce a salve, 3 mortai artigianali, due centraline complete di telecomando e 36 inneschi elettrici da utilizzare per l'accensione a distanza. Nell'auto dell'uomo invece sono stati rinvenuti 15 articoli pirotecnici sferici, chiamati "peonie", per un peso di 2 kg.