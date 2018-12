Droga, cocaina e hashish: un arresto a Modica

A Modica, in provincia di Ragusa, i carabinieri hanno arrestato un marocchino di 35 anni, Noukri Rachid, trovato in possesso di quasi 200 grammi di cocaina solo in parte già divisa in dosi, un panetto da 100 grammi di hashish, numerosi telefoni cellulari, nascosti nella sua abitazione, e quasi 3.500 euro in contanti sotto un tappeto. L'uomo è stato portato nel carcere di Ragusa.