Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge.

La situazione nel resto della Sicilia

La lieve flessione del campo anticiclonico favorisce il transito di innocue velature e la genesi di banchi di nubi basse sui versanti tirrenici e sui rilievi interni della Campania. Una variabilità più consistente sulla Sicilia settentrionale. Temperature in lieve aumento nei valori massimi in Campania, senza variazioni degne di nota su Calabria e Sicilia. Venti deboli settentrionali. Mari generalmente poco mossi.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,4 µg/m³.