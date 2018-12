Catania, minaccia i genitori per avere i soldi per la droga: arrestato

Un 37enne tossicodipendente ha vessato per anni i suoi genitori adottivi per farsi dare i soldi che gli servivano per comprare la droga. Dopo la denuncia dei genitori, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Piazza Dante di Catania. Nei suoi confronti il Gip della Procura distrettuale, su richiesta dei pm, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata e continuata. Le minacce giornaliere sarebbero iniziate nel 2014 e il 37enne, nel corso degli anni, ha estorto al padre e alla madre circa 60mila euro. Tra le minacce proferite: "Vi torturerò fino all'inferno".

Le aggressioni ai genitori

L'uomo, caduto nella spirale della dipendenza da sostanze stupefacenti, non avendo altra fonte di sostentamento, perché aveva perso più volte il posto di lavoro dove era stato sorpreso a rubare denaro, ha aggredito fisicamente e verbalmente i genitori, distrutto arredo e suppellettili dell'abitazione e rubato soldi anche dalle borse delle persone che andavano a trovarli. Per fare fronte ai suoi debiti, i genitori hanno dovuto vendere anche diverse cose e alla fine sono stati costretti ad abbandonare la casa e trovare ospitalità da alcuni parenti. Ma le minacce e le vessazioni sarebbero proseguite e visto che i tentativi di inserimento in diverse comunità di recupero sono stati vani, le vittime hanno chiesto aiuto ai carabinieri di piazza Verga denunciando il figlio, che adesso è stato arrestato e portato in carcere.