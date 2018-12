Palermo, la spazzatura continua a bruciare: disagi per i cittadini

Cumuli di spazzatura abbandonati in strada sono stati dati alle fiamme in alcuni quartieri di Palermo. Quaranta gli incendi compiuti nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, concentrati soprattutto nella parte orientale della città, tra il quartiere Oreto e Bonagia. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, da Bonagia a Falsomiele al Villaggio Santa Rosalia. In via Villagrazia è stato incendiato anche un cassonetto.

Gli interventi

Le squadre sono intervenute in diverse occasioni. Sono state spente montagne di spazzatura in via del Levriere, via del Bassotto, via dell'Allodola, via dell'Ermellino, via dell'Airone, via dell'Antilope, via dell'Orsa Maggiore e in via Guido Rossa. Incendi si sono verificati anche nella zona di via Oreto e via della Conciliazione. Nel Villaggio Santa Rosalia sono stati dati alle fiamme cumuli di rifiuti in via Montegrappa, in via Verdinois.

I disagi

Le colonne di fumo hanno creato gravi disagi per i residenti, che per ore hanno avuto le abitazioni invase dai miasmi e dal cattivo odore che proveniva dai cumuli di immondizia andata a fuoco. Da settimane i cittadini vivono disagi per la mancata raccolta dell'immondizia nei cassonetti e per lo slittamento dei turni di raccolta dei rifiuti differenziati. La frequenza degli incendi ha indotto la Procura ad aprire un fascicolo su "notizie di reato". L'indagine, scrive il sito online di Repubblica - Palermo, è stata affidata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni ai magistrati del secondo dipartimento competente per i reati contro l'ambiente.