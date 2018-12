La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Un campo di alta pressione favorisce condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle nostre regioni meridionali; qualche annuvolamento potrà interessare soltanto i settori tirrenici di Calabria e Sicilia, risultando più insistente su Lametino e Vibonese; ampi spazi di sereno sui rimanenti settori e sulla Campania, ove giungerà qualche nube solo in serata. Temperature senza variazioni apprezzabili. Venti deboli settentrionali. Mari da mossi a poco mossi.



Le previsioni a Catania

A Catania bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Ragusa

A Ragusa bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,3 µg/m³.