Palermo, 90enne investe e uccide un turista russo

Un turista russo di 30 anni, Sergey Mankovsky, in vacanza a Palermo è stato investito da un automobilista 90enne ed è morto. L'incidente è avvenuto nel parco della Favorita nel capoluogo siciliano. La vittima era insieme alla moglie, i due si trovavano a Mondello e per rientrare in centro avevano deciso di prendere un autobus. Visto che il mezzo tardava ad arrivare, si sono incamminati a piedi. Proprio quando erano arrivati a poche decine di metri da via Case Rocca, una Fiat 600 guidata dal novantenne ha travolto il turista russo che stava camminando dietro la moglie. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare l'uomo. Dopo l'intervento della polizia, è stato inviato sul posto un interprete che ha ascoltato la ricostruzione della turista russa. L'automobilista è rimasto illeso e si è fermato per prestare soccorso all'uomo.