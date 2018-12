La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Un flusso di correnti fredde ma piuttosto secche interessa ancora le regioni dell'estremo Sud manifestandosi attraverso venti di Tramontana. La giornata sarà quindi nel complesso soleggiata ma le temperature resteranno basse, in particolare nei valori minimi della notte e sulla costa ionica calabrese.

Le previsioni a Messina

A Messina nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9 µg/m³.