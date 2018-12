La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Acquazzoni e qualche temporale sono attesi tra Calabria e Sicilia settentrionale, ma in rapido esaurimento già nel corso della tarda mattinata. Ampie schiarite in Campania fin dal mattino. Migliora ovunque dal pomeriggio. Temperature in graduale diminuzione per venti di Tramontana e Grecale in rinforzo. Mari da mossi a molto mossi; fino ad agitato lo Ionio al largo.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 3.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,3 µg/m³.