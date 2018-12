La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Un veloce fronte freddo scivola lungo le regioni adriatiche determinando un peggioramento del tempo. Al mattino ancora molte nubi e pioviggini sparse tra Calabria tirrenica e Campania, più sole altrove. Temperature in calo dalla sera. Ventilazione da Sud Ovest, moderata, rotazione a NNE tra sera e notte. Mari mossi con moto ondoso in generale aumento.



Le previsioni a Catania

A Catania bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Ragusa

A Ragusa bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,3 µg/m³.