Continua l'emergenza rifiuti a Palermo, ancora roghi per le strade

Continua l'emergenza rifiuti in diverse zone della città di Palermo. La raccolta della spazzatura è ormai ferma da giorni a causa di uno sciopero dei lavoratori della Rap. I dipendenti hanno iniziato la protesta per il mancato pagamento della tredicesima. Lo sciopero va avanti da diversi giorni, per questo per le vie di alcuni quartieri di Palermo si stanno formando cumuli di immondizia attorno ai cassonetti. I rifiuti sono stati bruciati per strada, diversi gli interventi dei vigli del fuoco che nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 dicembre hanno dovuto spegnere i roghi appiccati in via Messina Marine, piazzale Castronovo, via Modica, via Imera e via Pier Paolo Pasolini.