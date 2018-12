Palermo, emergenza rifiuti: spazzatura bruciata per strada

La spazzatura torna a invadere le strade di Palermo, alcuni residenti di via Villagrazia hanno gettato per strada i rifiuti rendendo difficile transitare per la via persino a piedi. In diversi quartieri di Palermo la raccolta dei rifiuti è ferma da giorni e la spazzatura è stata accumulata a ridosso dei cassonetti. L'immondizia in alcuni casi ha sommerso anche le auto parcheggiate, come successo nel quartiere Bonagia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere alcuni roghi accesi dai residenti in via Villagrazia, via Falsomiele, via Gustavo Roccella, via Messina Montagne, via Alberto Verdinois, via della Giraffa e via Pier Luigi Deodato.