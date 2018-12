Trapani, tirano sassi contro la banda: feriti un uomo e due bambini

Attimi di pura follia: un uomo e due bambini sono rimasti feriti da una sassaiola che ha colpito la banda Città di Trapani mentre sfilava per le vie del rione Fontanelle Sud. L'inspiegabile gesto è avvenuto nella sera di venerdì 21 dicembre mentre la banda si stava esibendo per le vie dalla città, le ferite riportate dall'uomo e dai bimbi non sono gravi. "Non esistono motivazioni che possano giustificare un simile atto di vergognosa violenza - ha commentato il sindaco Giacomo Tranchida. - Non si può restare inermi dinnanzi ad un atto così vile, barbaro e vigliacco, una vera e propria follia che ha portato al ferimento di due bambini ed un adulto. Oltre a dare a quest'ultimi la solidarietà da parte dell'amministrazione comunale, garantisco che faremo la nostra parte, collaborando con le istituzioni preposte che accerteranno la responsabilità dei colpevoli, certi - ha concluso Tranchida - dell'onestà e della correttezza della maggior parte dei cittadini che abitano il quartiere".