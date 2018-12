Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C. A Palermo domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C.

La situazione nel resto della Sicilia

Correnti umide occidentali continuano ad addensare nubi lungo i versanti tirrenici dove la giornata sarà variabile a tratti nuvolosa anche se con fenomeni scarsi, il tempo sarà generalmente soleggiato sulle altre zone con qualche nebbia al mattino nelle valli interne ed addensamenti sulle Tirreniche. Temperature stazionarie su valori miti. Venti occidentali tra deboli e moderati con mari mossi.



Le previsioni a Agrigento

Ad Agrigento sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C. A Agrigento domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C.

Le previsioni a Catania

Catania sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C. A Catania domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,4 µg/m³.