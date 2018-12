Meteo a Palermo: le previsioni di oggi venerdì 21 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Giornata in partenza soleggiata con qualche disturbo sull'area tirrenica, soprattutto Campania e bassa Calabria fino al Messinese ma senza fenomeni. Pomeriggio con tempo discreto poi verso sera nuove nubi tenderanno a interessare la Campania con il rischio di qualche debole pioggia. Temperature stabili o in lieve aumento nei valori minimi. Venti occidentali tra deboli e moderati con qualche rinforzo la sera. Mari mossi.

Le previsioni a Trapani

A Trapani giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,4 µg/m³.