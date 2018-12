Messina, cede grata all'università: studentessa precipita per 5 metri

Gravissimo incidente all'Università di Messina. La grata posta sul marciapiede per ventilare uno scantinato ha ceduto e una studentessa di 23 anni è precipitata per cinque metri, procurandosi delle ferite. Ora la ragazza è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Papardo, dove dovrà rimanere in osservazione a causa di una forte contusione alla testa. La studentessa stava andando in facoltà per assistere a una sessione di laurea.

Ateneo avvia indagine

Il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, esprime "vicinanza alla studentessa rimasta ferita in un incidente nel plesso universitario di contrada Papardo". Sul luogo dell'incidente "è stato effettuato un sopralluogo dai responsabili dell'Unità speciali dei servizi tecnici di Unime e nelle prossime ore verrà avviata un'indagine interna per accertare le responsabilità di quanto accaduto ed agire di conseguenza".