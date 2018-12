Estorsione, quattro arresti nel Messinese dopo condanne definitive

Arrestate nel Messinese quattro persone per estorsione aggravata continuata, lesioni personali, rissa e violenza privata in concorso. I carabinieri della stazione di Tortorici in provincia di Messina hanno eseguito gli ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, nei confronti di T. S. S., 32 anni, e di L. R. L., C. F. E. e C. C., tutti di 33 anni. In totale dovranno scontare oltre 30 anni di reclusione. Due degli arrestati sono stati rinchiusi nella Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, gli altri si sono presentati spontaneamente nello stesso carcere.

Le indagini

Le indagini, svolte dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sant'Agata Militello, hanno permesso di accertare le condotte estorsive messe in atto nei confronti del titolare di un night club di Torrenova nel Messinese. I reati di lesioni personali, rissa e violenza privata in concorso commessi a Castell'Umberto e Tortorici risalgono al periodo tra il settembre del 2009 e il gennaio del 2010. Sono state documentate minacce e ritorsioni fisiche nei confronti del titolari e dei lavoratori, i quali hanno subito violenze, danneggiamenti e coercizioni fisiche.