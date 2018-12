Sequestrati 4 milioni di luci di Natale non a norma nel Catanese

Circa 4 milioni di luci natalizie di fabbricazione asiatica, non conformi alle norme sulla sicurezza, sono state sequestrate a Misterbianco, in provincia di Catania, dalla guardia di finanza. Il provvedimento è scattato durante i controlli in alcuni negozi all'ingrosso e al dettaglio di prodotti per la casa. Il titolare dell'esercizio commerciale, un cittadino cinese, è stato segnalato per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative.

Gli articoli sequestrati

Gli articoli non avevano il marchio CE e non presentavano indicazioni sull'utilizzo in sicurezza e sull'identità dell'importatore. Le confezioni erano anche sprovviste delle indicazioni sul distributore nazionale, delle istruzioni sulle modalità d'uso in italiano e di quelle sulla loro composizione merceologica.