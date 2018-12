La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare agitato. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Aria più fredda continua ad affluire sulle regioni meridionali mentre la perturbazione si allontana. Ultimi piovaschi o temporali sul basso Tirreno con neve sui rilievi della Sicilia sopra i 1000-1200m. Maggiore variabilità altrove con cieli fino a sereni sui litorali della Campania. Temperature in ulteriore calo ovunque. Venti forti settentrionali con mari molto mossi, anche agitati.

Le previsioni a Messina

A Messina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Caltanissetta

A Caltanissetta giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,4 µg/m³.